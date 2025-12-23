Enlaces de accesibilidad

Las noticias como son | Martes, 23 de Diciembre del 2025

Hoy, el régimen de Cuba compró más de 8 mil millones de dólares en alimentos a Estados Unidos desde 2001, tema comentado por Amado Gil y José Luis Ramos, en Tertulia con los periodistas Alejandro Tur Valladares y Omar López Montenegro. También, revocan en Miami licencias a agencias que comercian con Cuba.

