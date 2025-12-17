Las noticias como son | Miércoles 17 de Diciembre del 2025
El presidente Donald Trump declaró organización terrorista al régimen de Maduro y ordenó el bloqueo total de petroleros sancionados. Hoy, Amado Gil, en TERTULIA con Reinaldo Escobar, en La Habana, y José Luis Tan Estrada en México, abordan este importante tema para Venezuela y Cuba.
Episodios
-
diciembre 15, 2025
Las noticias como son | Lunes, 15 de Diciembre del 2025
-
diciembre 12, 2025
Las noticias como son
-
diciembre 11, 2025
Las noticias como son | Jueves, 11 de Diciembre del 2025
-
diciembre 10, 2025
Las noticias como son
-
diciembre 09, 2025
Las noticias como son | Martes, 9 de Diciembre del 2025
-
diciembre 08, 2025
Las noticias como son | Lunes, 8 de Diciembre del 2025
Foro