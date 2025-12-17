Enlaces de accesibilidad

site logo site logo
anterior siguiente
ÚLTIMA HORA:

Las Noticias Como Son

Las noticias como son | Miércoles 17 de Diciembre del 2025

Las noticias como son | Miércoles 17 de Diciembre del 2025
Embed
Las noticias como son | Miércoles 17 de Diciembre del 2025

No media source currently available

0:00 0:28:46 0:00
Enlace directo

El presidente Donald Trump declaró organización terrorista al régimen de Maduro y ordenó el bloqueo total de petroleros sancionados. Hoy, Amado Gil, en TERTULIA con Reinaldo Escobar, en La Habana, y José Luis Tan Estrada en México, abordan este importante tema para Venezuela y Cuba.

Ver comentarios

Foro

Episodios

Vea todos los episodios
Ver Programas de TV Escuchar Programas de Radio
XS
SM
MD
LG