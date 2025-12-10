Las noticias como son
Hoy, José Luis Ramos y Amado Gil, en Tertulia con Reinaldo Escobar, en La Habana, abordan las dos noticias más importantes del día: La entrega del premio Nobel a la opositora venezolana María Corina Machado y la ya acostumbrada represión del gobierno cubano en el Día de los Derechos Humanos.
Episodios
-
diciembre 09, 2025
Las noticias como son | Martes, 9 de Diciembre del 2025
-
diciembre 08, 2025
Las noticias como son | Lunes, 8 de Diciembre del 2025
-
diciembre 05, 2025
Las noticias como son | Viernes, 5 de Diciembre del 2025
-
diciembre 04, 2025
Las noticias como son | Jueves, 4 de Diciembre del 2025
-
diciembre 03, 2025
Las Noticias Como Son | Miércoles, 3 de Diciembre del 2025
-
diciembre 02, 2025
Las Noticias Como Son | Martes, 2 de Diciembre del 2025
