Las Noticias Como Son | Martes, 2 de Diciembre del 2025

Hoy, Amado Gil y José Luis Ramos, en una tertulia especial con el emprendedor cubano Angel Rodriguez Pita, analizan la recién concluida Feria Internacional de La Habana y sus aspiraciones de atraer a inversionistas al país.

