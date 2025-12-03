Enlaces de accesibilidad

Las Noticias Como Son

Las Noticias Como Son | Miércoles, 3 de Diciembre del 2025

Hoy, Amado Gil y José Luis Ramos, en Tertulia con Reinaldo Escobar, en La Habana y Omar López Montenegro, en Miami, abordan la realidad de los cubanos del occidente del país con otra desconexión del sistema eléctrico. Además, Ucrania pide sancionar a Cuba por apoyar con mercenarios la agresión rusa.

