Nueva promesa del régimen: independencia eléctrica para 2035

Hoy, Amado Gil, en Tertulia con Luz Escobar y Emilio Almaguer, abordan el empuje de las empresas chinas para hacer negocio con el sector privado ante la mala gestión de las empresas estatales y dice el Ministerio de Energía que en 2035 habrá independencia eléctrica.

