Las noticias como son | Jueves, 11 de Diciembre del 2025

Hoy, Amado Gil, en Tertulia con el periodista Leopoldo Luis García y Omar López Montenegro, analizan la nueva maniobra del régimen de La Habana para captar divisas. Gobierno cubano sale en defensa de Maduro después que EEUU incautara un buque petrolero y proyectan debacle turística para 2026.

