Las Noticias Como Son | Viernes, 26 de septiembre del 2025
- Amado Gil
Hoy, en Las Noticias Como Son, Amado Gil en Tertulia con el emprendedor cubano Ángel Rodríguez Pita, analizan el escenario actual en el que navega el sector privado en Cuba: | Las autoridades cierran el mercado La Cuevita y los vendedores y clientes lo reabren | Doble moral llega a algunas Mipymes?
Episodios
-
septiembre 25, 2025
Las Noticias Como Son | Jueves, 25 de septiembre del 2025
-
septiembre 24, 2025
Las Noticias Como Son
-
septiembre 23, 2025
Las Noticias Como Son | Martes, 23 de septiembre del 2025
-
septiembre 22, 2025
Las Noticias Como Son | Lunes, 22 de septiembre del 2025
-
septiembre 19, 2025
Las Noticias Como Son
-
septiembre 18, 2025
Las Noticias Como Son | Jueves, 18 de septiembre del 2025
