Las Noticias Como Son | Viernes, 26 de septiembre del 2025

Hoy, en Las Noticias Como Son, Amado Gil en Tertulia con el emprendedor cubano Ángel Rodríguez Pita, analizan el escenario actual en el que navega el sector privado en Cuba: | Las autoridades cierran el mercado La Cuevita y los vendedores y clientes lo reabren | Doble moral llega a algunas Mipymes?