Las Noticias Como Son | Miércoles, 27 de agosto del 2025
Una discusión a fondo de las principales noticias del acontecer diario de Cuba y el mundo, con la conducción de los periodistas Amado Gil y José Luis Ramos | Hoy, en la Tertulia de Las Noticias Como Son: | ¿infla Cuba datos sobre la producción petrolera? | Canadá informa a viajeros que en Cuba hay “carencias crónicas” | Gobierno cubano reporta caída en las inversiones en hoteles y restaurantes en 2025 | nvitados: Reinaldo Escobar, escritor, y periodista del Diario 14yMedio y Omar López Montenegro, periodista y presidente Centro Latinoamericano para la No Violencia 🔷 Comentario en Audio: Luis Rolando Eres Grass, Ingeniero Cupet.
