Las Noticias Como Son | Miércoles, 10 de septiembre del 2025

Hoy, en Las Noticias Como Son, Amado Gil, en Tertulia con Reinaldo Escobar y José Luis Tan: Otra desconexión nacional en Cuba, apagón total | Suben las compras de comida a EEUU, incluidos los huevos | Gobierno quiere que la gente produzca maíz transgénico | MIPYMES, mal necesario?.