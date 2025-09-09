Enlaces de accesibilidad

site logo site logo
anterior siguiente
Breaking News

Las Noticias Como Son

Las Noticias Como Son | Martes, 9 de septiembre del 2025

  • Amado Gil
Las Noticias Como Son | Martes, 9 de septiembre del 2025
Embed
Las Noticias Como Son | Martes, 9 de septiembre del 2025

No media source currently available

0:00 0:29:04 0:00
Enlace directo

Una discusión a fondo de las principales noticias del acontecer diario de Cuba y el mundo | Hoy, en una Tertulia Especial de Las Noticias Como Son, con Amado Gil y el análisis del 8vo Estudio sobre Derechos Sociales en Cuba, que entre otras cosas arrojó, que por primera vez los cubanos están más agobiados por los apagones que por la alimentación. Participa el autor del Estudio, Yaxys Cires.

Ver comentarios

Foro

Episodios

Vea todos los episodios
Ver Programas de TV Escuchar Programas de Radio
XS
SM
MD
LG