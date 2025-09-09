Las Noticias Como Son | Martes, 9 de septiembre del 2025

Una discusión a fondo de las principales noticias del acontecer diario de Cuba y el mundo | Hoy, en una Tertulia Especial de Las Noticias Como Son, con Amado Gil y el análisis del 8vo Estudio sobre Derechos Sociales en Cuba, que entre otras cosas arrojó, que por primera vez los cubanos están más agobiados por los apagones que por la alimentación. Participa el autor del Estudio, Yaxys Cires.