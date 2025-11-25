Las Noticias Como Son | Martes, 25 de Noviembre del 2025
Hoy, en Las Noticias Como Son, Amado Gil, en tertulia con el médico cubano Roberto Serrano, desde Santiago de Cuba y el periodista Vladimir Turró desde La Habana, abordan el peligroso e imparable virus del Chikungunya, tema que incluyó en su homilía el Monseñor Dionisio García Ibáñez.
