Las Noticias Como Son | Martes, 23 de septiembre del 2025

Hoy, en Las Noticias Como Son, Amado Gil en Tertulia con Vladimir Turró y José Luis Tan Estrada: 🔷 Siguen las protestas en Cuba 🔷 El virus febril sale de Matanzas y se riega por Cuba 🔷 Denuncian miles de mercenarios cubanos en el ejército ruso 🔷 Dólar vuelve a romper record.