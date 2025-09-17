Las Noticias Como Son | Miércoles, 17 de septiembre del 2025

Hoy, en Las Noticias Como Son, Amado Gil, en Tertulia con Reinaldo Escobar y Dimas Castellanos: | Alerta de embajada de EEUU en Cuba por el aumento del robo de documentos | Los envíos de petróleo desde México no se detienen, tampoco cesan los apagones | Más de 3 millones sin acceso estable al agua.