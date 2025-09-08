Las Noticias Como Son | Lunes, 8 de septiembre del 2025

Una discusión a fondo de las principales noticias del acontecer diario de Cuba y el mundo, con la conducción de los periodistas Amado Gil y José Luis Ramos | Hoy, en la Tertulia de Las Noticias Como Son: | Día de la Caridad | Regresa a Cuba Díaz-Canel de su gira por Asia con excelentes intercambios de halagos | Oriente se apagó durante el fin de semana | Muere trabajador de Renté | Dólar y Euro no ceden | Invitados: Luz Escobar, periodista independiente, Madrid y Henry Constantín, periodista independiente, vicepresidente para Cuba de la SIP, Camagüey.