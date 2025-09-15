Las Noticias Como Son | Lunes, 15 de septiembre del 2025

Hoy en Las Noticias Como Son, Amado Gil, en Tertulia con Luz Escobar y Alejandro Tur Valladares: | No se detienen las protestas en Cuba por la falta de luz y agua, ahora fue Gibara | Los bajos resultados de la Zafra tiene culpables internos que no es el embargo | Cuba gana millones produciendo medicinas en China.