Las Noticias Como Son | Lunes, 15 de septiembre del 2025
- Amado Gil
Hoy en Las Noticias Como Son, Amado Gil, en Tertulia con Luz Escobar y Alejandro Tur Valladares: | No se detienen las protestas en Cuba por la falta de luz y agua, ahora fue Gibara | Los bajos resultados de la Zafra tiene culpables internos que no es el embargo | Cuba gana millones produciendo medicinas en China.
