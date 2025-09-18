Las Noticias Como Son | Jueves, 18 de septiembre del 2025
- Amado Gil
Hoy, en Las Noticias Como Son, Amado Gil, en Tertulia con Emilio Almaguer y Leopoldo Luis García: | Inventos tecnológicos caseros para enfrentar los apagones | Apagones: sobran las justificaciones faltan las soluciones | Protestas en Cojimar por falta de Luz | Canciller: El “bloqueo” tiene la culpa.
