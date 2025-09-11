Las Noticias Como Son | Jueves, 11 de septiembre del 2025
- Amado Gil
Hoy en Las Noticias Como Son, Amado Gil en Tertulia con Emilio Almaguer y Omar López Montenegro: Lenta reconexión del servicio eléctrico | Los edificios continúan colapsando y Granma reconoce la crisis | Dicen expertos que solo estamos viendo la punta del iceberg del crimen en Cuba.
