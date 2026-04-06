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Preso político trasladado a celda de castigo por escribir consignas antigubernamentales

Preso político cubano Duannis León Taboada
Preso político cubano Duannis León Taboada

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  • El preso político cubano Duannis León Taboada, condenado a 14 años por su participación en las protestas del 11 de julio de 2021, podría enfrentar nuevas sanciones dentro del Combinado del Este tras escribir consignas antigubernamentales en su celda.
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El preso político Duannis León Taboada, condenado por las manifestaciones del 11 de julio de 2021, fue trasladado a una celda de castigo en la prisión de máxima seguridad Combinado del Este, en La Habana.

La medida disciplinaria responde a que el joven escribió consignas antigubernamentales en las paredes de su compañía, supo su madre, Jenny Taboada, a través de otro recluso que la llamó por teléfono.

El incidente ocurrió el pasado sábado, coincidiendo con el día de visita familiar para los internos de su módulo. León Taboada no asistió al encuentro con sus allegados como parte de su postura de resistencia, que incluye el rechazo a vestir el uniforme reglamentario de recluso.

“Ese día fue la visita mensual que le toca a su compañía. Yo intenté, pero no lo pude ver, no lo sacaron porque no tiene uniforme. Es un reglamento de prisión, que, sin uniforme, no puede salir a la visita”, relató a Martí Noticias.

“Duanny se quedó solo porque era día de visita. Cuando llegó toda la jefatura a la compañía, Duanny había escrito, en todas las paredes, consignas disidentes: libertad, justicia, etc. Hay que pintar la compañía que es un piso entero”, relató la mujer quien confirmó que, aunque se le permite entregar alimentos para su hijo, las autoridades le prohíben cualquier contacto o comunicación directa con él.

“Sé también que eso va a traer otras consecuencias, porque esto es otro delito. Pero bueno, él lo asume y yo con él al lado”.

Desde hace tres meses, las autoridades penitenciarias mantienen al joven bajo restricciones que le impiden recibir visitas externas o realizar llamadas telefónicas. La disposición es consecuencia de su protesta pacífica, mediante la cual se niega también a salir al patio de sol y a participar en el recuento diario de la guarnición.

León Taboada cumple una sentencia de 14 años de privación de libertad por el delito de sedición, tras su participación en las históricas protestas antigubernamentales de 2021.

Actualmente se encuentra bajo un "régimen severo", un estatus que limita las visitas conyugales a una frecuencia de entre 25 y 30 días, y la recepción de insumos familiares (“la jaba”) a periodos de más de un mes.

Bajo este régimen, los reclusos solo tienen derecho a una hora de sol diaria y llamadas telefónicas cada cuatro días, beneficios que le han sido suspendidos a León Taboada debido a su protesta pacífica. Además, le imposibilita el acceso a cualquier beneficio de libertad condicional.

El Observatorio Cubano de Derechos Humanos (OCDH) exigió al gobierno cubano el respeto a los derechos de Duannis y su familia, y reiteró la demanda de libertad para él, y para todos los presos políticos en Cuba.

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    Yolanda Huerga

    Yolanda Huerga nació en Bayamo, Granma, Cuba. Se graduó en Filología y Lingüística en la Universidad de Oriente en 1989. Durante casi 20 años trabajó en el sistema de bibliotecas públicas de la isla. En 2003, fundó junto a otras mujeres el movimiento Damas de Blanco, organización que recibió en 2005 el Premio a la Libertad de Conciencia Andrei Sakharov del Parlamento Europeo. En 2005 viajó a Estados Unidos junto su hijo y su esposo, el poeta y periodista Manuel Vázquez Portal, condenado a 18 años durante la Primavera Negra de Cuba. Desde 2008 trabaja en Miami, en la Oficina de Transmisiones a Cuba, como periodista de Radio Martí. Recibió en 2021 el Premio Burke a la Excelencia Periodística que otorga la Agencia de Estados Unidos para Medios Globales.

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