Preso político trasladado a celda de castigo por escribir consignas antigubernamentales

Getting your Trinity Audio player ready...

El preso político Duannis León Taboada, condenado por las manifestaciones del 11 de julio de 2021, fue trasladado a una celda de castigo en la prisión de máxima seguridad Combinado del Este, en La Habana.

La medida disciplinaria responde a que el joven escribió consignas antigubernamentales en las paredes de su compañía, supo su madre, Jenny Taboada, a través de otro recluso que la llamó por teléfono.

El incidente ocurrió el pasado sábado, coincidiendo con el día de visita familiar para los internos de su módulo. León Taboada no asistió al encuentro con sus allegados como parte de su postura de resistencia, que incluye el rechazo a vestir el uniforme reglamentario de recluso.

“Ese día fue la visita mensual que le toca a su compañía. Yo intenté, pero no lo pude ver, no lo sacaron porque no tiene uniforme. Es un reglamento de prisión, que, sin uniforme, no puede salir a la visita”, relató a Martí Noticias.

“Duanny se quedó solo porque era día de visita. Cuando llegó toda la jefatura a la compañía, Duanny había escrito, en todas las paredes, consignas disidentes: libertad, justicia, etc. Hay que pintar la compañía que es un piso entero”, relató la mujer quien confirmó que, aunque se le permite entregar alimentos para su hijo, las autoridades le prohíben cualquier contacto o comunicación directa con él.

“Sé también que eso va a traer otras consecuencias, porque esto es otro delito. Pero bueno, él lo asume y yo con él al lado”.

Desde hace tres meses, las autoridades penitenciarias mantienen al joven bajo restricciones que le impiden recibir visitas externas o realizar llamadas telefónicas. La disposición es consecuencia de su protesta pacífica, mediante la cual se niega también a salir al patio de sol y a participar en el recuento diario de la guarnición.

León Taboada cumple una sentencia de 14 años de privación de libertad por el delito de sedición, tras su participación en las históricas protestas antigubernamentales de 2021.

Actualmente se encuentra bajo un "régimen severo", un estatus que limita las visitas conyugales a una frecuencia de entre 25 y 30 días, y la recepción de insumos familiares (“la jaba”) a periodos de más de un mes.

Bajo este régimen, los reclusos solo tienen derecho a una hora de sol diaria y llamadas telefónicas cada cuatro días, beneficios que le han sido suspendidos a León Taboada debido a su protesta pacífica. Además, le imposibilita el acceso a cualquier beneficio de libertad condicional.

El Observatorio Cubano de Derechos Humanos (OCDH) exigió al gobierno cubano el respeto a los derechos de Duannis y su familia, y reiteró la demanda de libertad para él, y para todos los presos políticos en Cuba.