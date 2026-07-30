Polonia movilizó aviones de combate tras ataque de Rusia a Ucrania

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Polonia activó la madrugada del jueves sus aviones de combate y elevó al máximo el nivel de alerta de sus sistemas de defensa aérea tras detectar un objeto que ingresó en su espacio aéreo durante uno de los mayores ataques lanzados por Rusia contra Ucrania desde el inicio de la guerra.

Mientras Varsovia investiga el incidente, las primeras evidencias apuntan a que podría tratarse de un misil de crucero ruso Kh-101 que cayó en un campo de la provincia de Lublin, cerca de la frontera con Ucrania.

Las autoridades polacas informaron que el objeto fue detectado por los radares militares poco antes de las 4:00 de la madrugada y que un caza F-16 fue enviado para interceptarlo, aunque desapareció del radar antes de que pudiera establecer contacto visual. Posteriormente, un helicóptero localizó un cráter y restos metálicos dispersos en una zona agrícola próxima a Tarnawa Kolonia.

El primer ministro Donald Tusk afirmó que “todo apunta” a que se trató de un misil Kh-101 ruso, aunque aclaró que la investigación continúa para confirmar su origen y características.

El incidente coincidió con un ataque masivo ruso contra Ucrania en el que, de acuerdo con el Ejército ucraniano, fueron lanzados 74 misiles y 284 drones contra distintas regiones del país. Las autoridades ucranianas informaron que al menos 13 personas murieron, entre ellas varios menores, y decenas resultaron heridas. La región occidental de Leópolis, cercana a la frontera con Polonia, sufrió daños en edificios residenciales, una escuela y guarderías, mientras que en la región de Dnipropetrovsk un misil balístico destruyó una vivienda familiar.

Horas después del ataque, la Comisión Europea anunció un paquete de 4.000 millones de dólares destinado a financiar la compra de drones, misiles, sistemas de defensa aérea y aviones de combate para Ucrania.

El canciller ucraniano, Andrii Sybiha, aseguró que el proyectil que cruzó el espacio aéreo polaco era un misil de crucero ruso Kh-101 y calificó el hecho como una violación del espacio aéreo de la OTAN.