Piloto cubano acusado en caso de Hermanos al Rescate comparece en corte

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El exteniente coronel de la Fuerza Aérea cubana Luis Raúl González-Pardo Rodríguez se declaró este martes no culpable de conspiración para asesinar a ciudadanos estadounidenses durante su primera comparecencia ante una corte federal de Miami, informaron medios locales del sur de la Florida.

La audiencia marca el inicio formal del proceso penal contra González-Pardo, quien fue trasladado recientemente desde Jacksonville a Miami tras cumplir una condena por fraude migratorio por ocultar su historial al solicitar beneficios migratorios en Estados Unidos.

Según la acusación federal, González-Pardo participó en la operación militar cubana que culminó con el derribo de dos aeronaves civiles de la organización Hermanos al Rescate el 24 de febrero de 1996 sobre el Estrecho de la Florida. En el incidente murieron los ciudadanos estadounidenses Armando Alejandre Jr., Carlos Costa y Mario de la Peña, así como Pablo Morales, residente permanente legal en Estados Unidos.

Durante la audiencia, según reportó Telemundo, los fiscales indicaron que el cargo de conspiración para matar ciudadanos estadounidenses conlleva una posible pena máxima de cadena perpetua y una multa de hasta 250.000 dólares.

La fiscalía solicitó que el acusado permanezca detenido mientras avanza el proceso judicial, una petición que no fue objetada por la defensa. Como resultado, González-Pardo continuará bajo custodia federal.

La acusación presentada el pasado 20 de mayo señala a González-Pardo y a otros cinco exfuncionarios cubanos, entre ellos el exgobernante Raúl Castro, por su participación en la operación. Los documentos judiciales sostienen que el expiloto cubano manejaba una de las aeronaves militares involucradas en la persecución de una tercera avioneta de Hermanos al Rescate que logró escapar.

González-Pardo es hasta ahora el único de los acusados bajo custodia de las autoridades estadounidenses.

Luis Domínguez, investigador de la Fundación para los Derechos Humanos en Cuba, afirmó recientemente a Martí Noticias que su testimonio podría resultar clave para esclarecer lo ocurrido. “Él tiene toda la información de lo que ocurrió ese día, estuvo ahí”, sostuvo Domínguez.

Los registros judiciales identifican además como acusados a Lorenzo Alberto Pérez-Pérez, Emilio José Palacio Blanco, José Fidel Gual Barzaga, Raúl Simanca Cárdenas y Raúl Castro.

La acusación sostiene que Castro, entonces ministro de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Cuba, ordenó la operación que terminó con el derribo de las aeronaves en aguas internacionales.