Petrolera australiana Melbana suspende apoyo al Bloque 9 cubano tras sanciones a CUPET

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La petrolera australiana Melbana Energy informó este jueves que suspendió su participación directa en el apoyo financiero, técnico y administrativo al Contrato de Reparto de Producción (PSC) del Bloque 9 en Cuba, tras las sanciones de Estados Unidos contra la empresa estatal Unión Cuba-Petróleo (CUPET).

La compañía, que posee una participación del 30% en el proyecto a través de una subsidiaria de su propiedad que además actúa como operadora, señaló que ni Melbana ni ninguna de sus filiales han sido incluidas en listas de sanciones del Departamento de Estado de EEUU. Sin embargo, destacó que CUPET es su contraparte contractual y que la designación en virtud de la Orden Ejecutiva 14404 podría implicar restricciones y la posibilidad de sanciones secundarias para terceros.

Tras la inclusión de CUPET en la lista de entidades sancionadas, la compañía dijo realiza una revisión más detallada de las implicaciones derivadas de la medida y comunicó su decisión a la empresa estatal cubana.

"La compañía ha suspendido de inmediato su participación directa en el apoyo financiero, técnico o administrativo del PSC mientras lleva a cabo un análisis más detallado de estos acontecimientos, habiendo informado de ello a CUPET", recoge una actualización operativa publicada en su página web.

Melbana recordó que las operaciones en el Bloque 9 se encuentran detenidas desde finales de 2025 debido al impago de aportes financieros por parte de su socio de operaciones conjuntas.

Como consecuencia de esa situación, la empresa indicó que a finales del año pasado ordenó la salida de Cuba de todo su personal. No obstante, como operador del proyecto continuó cumpliendo con sus obligaciones de seguridad del emplazamiento mediante la contratación de proveedores cubanos.

Melbana señaló que mantiene consultas con abogados y especialistas en regulación y sanciones para evaluar el alcance de la designación de CUPET y sus posibles consecuencias sobre el contrato, sus operaciones y su posición comercial. La revisión incluye el análisis del marco de sanciones administrado por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) y la posible exposición a sanciones secundarias.

La empresa agregó que también ha solicitado asesoramiento sobre las vías disponibles para obtener aclaraciones por parte de la OFAC o del Departamento de Estado estadounidense que permitan eventualmente reanudar sus operaciones en Cuba.