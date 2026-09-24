Periodista cubano Henry Constantin cumple una semana detenido: "Me mantengo firme"

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El periodista independiente Henry Constantin, director de La Hora de Cuba, aseguró que se mantiene firme tras cumplir este miércoles siete días detenido en Villa María Luisa, sede de la Seguridad del Estado en la ciudad de Camagüey, según publicó el medio en sus redes sociales.

"Estoy tranquilo y me mantengo firme", expresó durante una visita de apenas veinte minutos de su pareja, la periodista Alejandra García.

La Hora de Cuba informó que su abogada logró acceder al expediente y confirmó que se le acusa de "desobediencia" por presuntamente no asistir ni justificar su ausencia a una citación del nueve de septiembre. La defensa prepara una solicitud para modificar la medida cautelar.

Hasta este miércoles, quienes presentaron el recurso de habeas corpus para reclamar su libertad no habían recibido notificación sobre una decisión del tribunal.

"Las trabas administrativas se han repetido durante toda esta semana de reclusión. ", subrayó el medio independiente.

Durante la visita, Constantin recibió medicamentos, agua y algunas pertenencias. En su publicación, La Hora de Cuba reiteró su exigencia de transparencia en el proceso y reclamó la liberación inmediata de su director.

"Constantin permanece inquebrantable, sin ceder ante la presión", concluyó el reporte.

El periodista independiente está siendo investigado por no haber comparecido a una citación de la Dirección de Identificación, Inmigración y Extranjería. La Hora de Cuba invocó el artículo 72, inciso f, de la Ley del Proceso Penal cubana, que prevé una multa de hasta 100 cuotas por la incomparecencia injustificada a una primera citación.

Solo ante una segunda convocatoria la persona podría ser conducida ante las autoridades y acusada del delito correspondiente. "Esto invalida el delito de desobediencia por el que se acusa a Constantin", cuestionaron.

La semana pasada, la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) condenó la detención del periodista, quien se desempeña como vicepresidente regional para Cuba de su Comisión de Libertad de Prensa e Información.

En abril de este año La Hora de Cuba recibió el premio Civil Rights Defender 2026 por su defensa de la libertad de expresión en contextos represivos. La ONG destacó la resiliencia y coraje de ambos medios, que continúan informando pese a amenazas, arrestos y represión, garantizando acceso a información independiente.