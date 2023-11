Parole interino a cubanos busca aliviar la congestión en las cortes y las deportaciones, afirma abogado

Por estos días, algunos cubanos que poseen el formulario I- 220A han estado recibiendo por parte del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés) un parole interino que les permitiría aplicar a la residencia bajo la Ley de Ajuste Cubano.

Este documento tiene la característica de que no ha sido solicitado por ninguno de los beneficiados. Sobre este asunto conversamos en la revista informativa Martí Noticias AM con el abogado de Inmigración Willy Allen.

“No hay una directiva oficial sobre esta medida. Lo que sucede es que desde que comenzó la I-220A hace casi seis años han entrado más de 300 mil o 400 mil cubanos con este formulario lo que hace imposible llevarlos a todos a corte, imposible deportarlos a todos”, explica el abogado.

Allen dice que tiene clientes que han entrado por la aplicación CBP One, solicitando asilo, y que la primera comparecencia en corte está planificada para los años 2026 y 2027.

“Es muy difícil programar una audiencia en la corte a estas personas que han entrado al país, en los últimos tres, cuatro años la mayoría de los cubanos con I-220A sin corte, que he representado, les han enviado su residencia por correo y sin entrevista”, detalla Allen.

La realidad es que la mano derecha y la izquierda no se están comunicando, enfatiza.

“Ahora, a raíz de una decisión de la Corte de Inmigración que determinó que la I-220A no era una entrada legal, lo normal hubiese sido la negación del formulario por parte de USCIS (Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos) y enviar a las personas a la corte, algo muy difícil. Me han negado casos y me han aprobado otros con I- 220A y sin corte”, explica.

Esa batalla legal por reconocer la I-220A puede continuar todavía en el Tribunal de Apelaciones del Onceno Circuito (Alabama, Florida y Georgia) y finalmente en la Corte Suprema de Estados Unidos.

"Lo que está ocurriendo es, a mi parecer, una decisión administrativa al azar. Muchos de mis clientes del 2021 y el 2022 que no tenían respuesta todavía del I-220 A, sometido a USCIS han estado recibiendo este parole interino con fecha retroactiva a su fecha de entrada. Estos paroles no se han solicitado, se han enviado al azar hasta ahora. Creo que es una forma de resolver el problema de la realidad que tienen cientos de miles de cubanos con I-220A que no pueden llevar a corte ni deportar (...) Para no dar el brazo a torcer y admitir que este documento es una entrada legal, parece que están enviando este parole interino", enfatiza el abogado.

Todo parece indicar que este parole interino le llegará a los cubanos que arribaron entre los años 2021 y 2022, que están en el proceso de aplicación de su residencia con USCIS, precisa el abogado y añade que, hasta ahora, algunas de las personas que no han cumplido el año y que no han aplicado para su residencia no han recibido este tipo de documento.

Algunos clientes de jurisdicciones como Tampa, Houston y Jaksonville, que tenían fecha de corte, fianza o I-220A, incluso con otros miembros de la familia que tenían parole, les han otorgado parole a través de ICE, pero esos son casos muy limitados.

“Creo que en este momento DHS está buscando una solución a la situación en la frontera y a las cortes sobrecargadas en los Estados Unidos: una de ellas fue extender el TPS a los venezolanos hasta julio 31 de este año 2023. De momento ya están fuera de las cortes. Creo que igual sucederá con los nicaragüenses, sospecho que también extiendan ese TPS que es del año 1998”, detalla el abogado.

Allen dice que no ve esta decisión con características determinadas, "creo que no tiene que ver de dónde sean los cubanos, ni los años de entrada. Pienso que están buscando soluciones globales, como el TPS otorgado a los venezolanos”.

“Ahora están lloviendo, literalmente, paroles interinos de un año para los cubanos pendientes de residencia, creo que es una solución administrativa, sin tener que pelear en las cortes y eliminar así la cantidad de personas que van a acudir a las cortes de Inmigración”, concluye el abogado.