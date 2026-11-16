Paro nacional en Venezuela: gremios exigen mejoras salariales

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Más de 120 organizaciones sindicales, gremiales y colegios profesionales en Venezuela comenzaron este lunes un paro nacional de 12 horas para exigir respuestas a sus demandas laborales.

Entre los reclamos están las mejoras salariales, el aumento de las bonificaciones de fin de año, el respeto a las contrataciones colectivas y medidas para atender la crisis que afecta principalmente a los sectores de la salud y la educación.

El detonante de la protesta fue el pago del primer aguinaldo, cuyo monto fue rechazado por los sindicatos.

"Es inaceptable que el gobierno hable diariamente de nuevas inversiones y pretenda imponernos los $75 dólares que pagó a los universitarios hoy", dijo la secretaria de la junta directiva de la Asociación de Profesores de la Universidad Central de Venezuela, Lisbethessa Ruiz.

Las organizaciones exigen que los aguinaldos se calculen sobre un ingreso mensual mínimo de 240 dólares, lo que representaría unos 960 dólares por los cuatro meses correspondientes a esa bonificación. También reclaman la recuperación progresiva del poder adquisitivo de los trabajadores y la discusión de las condiciones laborales establecidas en los convenios colectivos.

La jornada busca presionar a las autoridades para que abran canales de negociación con los sectores movilizados. Los gremios sostienen que las bonificaciones no sustituyen un salario suficiente ni resuelven el deterioro acumulado de las condiciones laborales. Durante el paro, el sector de la salud mantendrá la atención de emergencias para garantizar los servicios esenciales.