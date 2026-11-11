Expresidentes latinoamericanos piden elecciones libres en Cuba, Venezuela y Nicaragua

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La necesidad de impulsar cambios democráticos en Cuba, Venezuela y Nicaragua, mediante elecciones libres, garantías de justicia y un mayor respaldo internacional, centró este martes el XI Diálogo Presidencial del Grupo IDEA, celebrado en el Miami Dade College, con la participación de expresidentes y dirigentes políticos latinoamericanos.

Durante el encuentro, los participantes abordaron los desafíos que enfrentan estos países y las condiciones necesarias para avanzar hacia una transición democrática, con especial énfasis en el papel de la justicia, la participación ciudadana y la comunidad internacional.

El exsecretario general de la Organización de los Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, destacó la importancia de la justicia en cualquier proceso de transformación política y consideró que será determinante para el futuro democrático de Cuba y Nicaragua, así como para el proceso venezolano.

“La justicia es un punto de inflexión para la democracia”, afirmó Almagro, al referirse a la necesidad de garantizar este principio en los países que buscan superar sistemas autoritarios.

Por su parte, el expresidente de Ecuador Jamil Mahuad cuestionó la prolongada permanencia del sistema político cubano y consideró que el gobierno de La Habana muestra señales de debilitamiento interno.

“¿Cuántos años más vamos a tener esa dictadura en Cuba? Yo creo que se va fraccionando el sistema interno. Creo que el poder de control del gobierno cada vez es menor”, declaró Mahuad.

El exmandatario ecuatoriano sostuvo que ese escenario podría abrir oportunidades para una transformación política en la isla y defendió la necesidad de acompañar a los países que buscan avanzar hacia la democracia.

Proponen elecciones libres en Venezuela

Las perspectivas de una convocatoria electoral en Venezuela ocuparon también un lugar destacado en el encuentro, donde el expresidente boliviano Jorge “Tuto” Quiroga propuso celebrar elecciones presidenciales en julio de 2027.

“Escojan el día de julio de 2027. El 4 de julio, el 24 de julio, natalicio de Bolívar, también. No importa el día, 7-27. Hay que votar”, expresó Quiroga, quien utilizó la consigna “7-27” para promover su propuesta.

El expresidente colombiano Álvaro Uribe Vélez, por su parte, manifestó su confianza en la voluntad democrática de los venezolanos y en el respaldo de Estados Unidos a un proceso que permita al país recuperar sus libertades.

“Vibra el alma democrática del continente para ver rápidamente las elecciones de Venezuela”, expresó Uribe, quien también manifestó su deseo de que el país avance hacia la democracia bajo el liderazgo de la dirigente opositora María Corina Machado.

“Yo tengo fe que la voluntad del pueblo venezolano no va a permitir devolverse en este proceso democrático. Y tengo fe que la ayuda de los Estados Unidos tiene un objetivo”, añadió.

Maradiaga pide mayor solidaridad internacional

El expreso político nicaragüense Félix Maradiaga advirtió que la responsabilidad de impulsar cambios democráticos en Cuba, Venezuela y Nicaragua no puede recaer únicamente sobre sus ciudadanos, quienes, recordó, han enfrentado años de represión, encarcelamientos políticos y violaciones de derechos humanos.

“Exigirle a la ciudadanía que sea la ciudadanía, a través de la protesta, a través de la resistencia, que haga el cambio, obviamente es incompleto si eso no va acompañado de la solidaridad democrática de la comunidad internacional”, afirmó.

Maradiaga cuestionó que se continúen exigiendo sacrificios a poblaciones que ya han asumido elevados costos en sus esfuerzos por alcanzar la democracia y puso como ejemplo la movilización de los venezolanos en torno a la oposición.

“¿Qué más se le puede pedir al pueblo venezolano que ha sangrado, que ha sudado, que ha ido a unas primarias en donde escogieron a una líder de unificación?”, preguntó.

La jornada del Grupo IDEA incluyó además la entrega del Premio Sebastián Piñera a la Libertad 2026, concedido a la dirigente opositora venezolana María Corina Machado, en reconocimiento a su trayectoria en la defensa de la democracia.