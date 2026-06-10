Opositor cubano Pablo Morales denuncia violenta agresión en La Habana

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El opositor cubano Pablo Morales Marchán, coordinador Nacional de Prensa e Información del Partido Unión por una Cuba Libre (PUCL), denunció haber sido víctima de una violenta golpiza en la madrugada de este miércoles en Centro Habana.

Morales Marchán aseguró que fue agredido alrededor de las 2:00 de la mañana mientras dormía junto a otras personas en las inmediaciones de las calles Castillejo y Carlos III.

“Vinieron cuatro personas y, sin motivo alguno, me apalearon fuertemente. Me golpearon en la cabeza, me partieron la nariz en varios pedazos y por poco me sacan el ojo derecho”, declaró.

"Lo que me llama la atención es que no hubo ningún tipo de presencia policial cuando yo salí y grité policía", dijo.

El opositor también denunció que los agresores lo amenazaron de muerte. “Me dijeron que la próxima vez no salgo vivo”, sostuvo.

Morales Marchán vinculó el ataque con su actividad política y mediática. “Esto es por todo el trabajo que estoy haciendo en el Partido Unión por una Cuba Libre y por mi presencia en las redes sociales y en medios como Radio y Televisión Martí y Radio Mundo Miami", afirmó.

Asimismo, acusó al régimen cubano de ser el “autor intelectual” de la agresión y aseguró que anteriormente ha sido objeto de otros ataques y actos de hostigamiento. “No es la primera vez que lo hacen”, dijo.

"Me han atacado con cables, me han golpeado en la calle, han usado hasta menores para golpearme en el Parque Fe del Valle, que me han dado bofetones y después han aparecido adultos defendiéndolos", indicó.

El activista señaló que sus denuncias sobre hechos de corrupción y protestas populares registradas en La Habana han coincidido con episodios de amenazas y agresiones en su contra.

Morales Marchán explicó que la agresión le provocó heridas en la cabeza y fracturas nasales.

“Me suturaron la cabeza con unos ocho puntos, me colocaron una mecha en la nariz para detener la hemorragia y me dieron tres o cuatro puntos más en esa zona”, afirmó. Las radiografías revelaron una fractura múltiple del tabique y la nariz.