Opinión | Miami no se construyó con dinero del narcotráfico

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Durante décadas se ha repetido una narrativa que, por insistencia, muchos han terminado aceptando como un hecho histórico: que el crecimiento económico y urbano de Miami fue consecuencia directa del narcotráfico de las décadas de 1970 y 1980. Es una afirmación simplista, injusta e históricamente incompleta.

Nadie puede negar que el narcotráfico dejó una profunda huella en Miami. La violencia existió, el dinero ilícito circuló y la ciudad enfrentó uno de los períodos más complejos de su historia. Sin embargo, convertir ese fenómeno criminal en la explicación principal del desarrollo de Miami equivale a borrar el esfuerzo de cientos de miles de personas que construyeron esta ciudad con trabajo honrado.

Cuando el auge del narcotráfico alcanzó su punto más alto, la comunidad cubana llevaba más de una década establecida en el sur de la Florida. Ya existía un sólido tejido empresarial, financiero, profesional y comercial creado por inmigrantes que habían llegado con poco más que la voluntad de empezar de nuevo.

Empresarios fundaron industrias, bancos financiaron viviendas y pequeños negocios, ingenieros y constructores transformaron el paisaje urbano, mientras médicos, abogados, profesores y servidores públicos contribuían al desarrollo institucional de la región. No fueron excepciones aisladas; fueron miles de historias de sacrificio que explican mucho mejor el crecimiento de Miami que cualquier maleta llena de dinero ilegal.

También nació una identidad cultural que hoy distingue a la ciudad en el mundo. La Calle Ocho, la gastronomía cubana, los cafés, las panaderías, los restaurantes, la música y la vida comunitaria surgieron del emprendimiento y la creatividad de quienes reconstruyeron su vida lejos de su país. Ese legado continúa siendo uno de los principales activos económicos y culturales de Miami.

¿Por qué, entonces, persiste la idea de que la droga hizo a Miami?

En buena medida porque el crimen vende. Durante años, películas, series de televisión y reportajes sensacionalistas convirtieron el narcotráfico en la imagen dominante de la ciudad. La cultura popular terminó exportando una versión de Miami donde los carteles parecían más influyentes que los empresarios, los trabajadores y los inmigrantes que cada mañana abrían sus negocios y levantaban la economía local.

Pero la historia real suele ser menos espectacular y mucho más significativa.

Mientras algunos protagonizaban titulares policiales, la inmensa mayoría de los residentes trabajaba largas jornadas para comprar su primera vivienda, educar a sus hijos y construir pequeñas empresas que, con el tiempo, se convertirían en motores de la economía local. Ese esfuerzo cotidiano rara vez ocupó las portadas, aunque fue el verdadero fundamento sobre el que creció Miami.

Reconocer que el narcotráfico existió no obliga a atribuirle méritos que nunca tuvo. Fue un fenómeno paralelo que causó enormes daños sociales y humanos, pero no fue el arquitecto del desarrollo económico de la ciudad.

La prosperidad de Miami descansa, principalmente, en décadas de inversión legítima, inmigración emprendedora, expansión del comercio internacional y una cultura del trabajo que convirtió al sur de la Florida en una de las economías más dinámicas de Estados Unidos.

Las ciudades no se construyen únicamente con capital; se construyen con personas. En el caso de Miami, fueron generaciones de inmigrantes —entre ellos miles de cubanos exiliados— quienes transformaron la adversidad en oportunidad y dejaron una huella permanente en la economía, la cultura y la identidad de la ciudad.

Es hora de separar el mito de la realidad. El narcotráfico forma parte de la historia de Miami, pero no explica su éxito. Ese éxito pertenece, sobre todo, a quienes llegaron sin privilegios, trabajaron incansablemente y demostraron que el esfuerzo, la educación y el emprendimiento pueden cambiar el destino de una comunidad entera.