Juramentación en la Torre de la Libertad celebra 250 años de EEUU y la diversidad de 29 países

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Un grupo de 66 inmigrantes juraron como ciudadanos en una ceremonia especial celebrada este viernes 26 de junio en la Torre de la Libertad de Miami como parte la iniciativa Miami-Dade 250, organizada por ese condado en el sur de la Florida para conmemorar los 250 años de la fundación de los Estados Unidos.

Los inmigrantes convertidos en ciudadanos estadounidenses en esta juramentación en la Torre de la Libertad del Miami-Dade College provienen de 29 países.

Fabiola Pérez, una de las naturalizadas, llegó a este país desde México. “Me dije: esta es la mejor ciudad de Estados Unidos. Si voy a vivir en Estados Unidos, quiero vivir en Miami”, expresó al canal WPLG Local 10 de Miami.

Esta ceremonia tiene otra connotación especial porque la Torre de la Libertad es un monumento icónico para el exilio cubano: en los años 60 radicó allí el Centro para Refugiados Cubanos, más conocido después como “El Refugio”.

“No sé por qué me eligieron, pero cuando me lo dijeron pensé: “¿Por qué yo?”. No sé qué propósito tiene Dios con esta oportunidad para mí. Es algo muy especial y estoy muy agradecida”, dijo a Local 10 Martha García, nacida en República Dominicana, y quien trabaja como maestra de preescolar en North Miami.

Dariel Fernández, Recaudador de Impuestos del condado Miami-Dade, quien participó en esta ceremonia, destacó la significación para los inmigrantes de jurar como ciudadanos de Estados Unidos.

“Para muchos de nosotros, esta nación abrió sus puertas y nos dio algo invaluable: libertad. Ese es el verdadero sueño americano, la oportunidad de vivir libres, construir un futuro y perseguir nuestros sueños sin miedo. Es una bendición que nunca debemos dar por sentada”, afirmó Fernández en una publicación en sus redes sociales.

En una comunicación donde anunciaba la realización de esta ceremonia, el condado Miami-Dade aseguró en su sitio web que “este evento ofrece una oportunidad significativa para celebrar las historias y contribuciones de quienes ayudarán a forjar el próximo capítulo de nuestra nación”.

El pasado 20 de mayo, la Torre de la Libertad de Miami también fue escenario de otro importante acontecimiento: el anuncio del Departamento de Justicia de Estados Unidos del encausamiento de Raúl Castro por el asesinato de cuatro pilotos de Hermanos al Rescate en 1996.