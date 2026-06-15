Operativo contra el “Niño Guerrero” envía mensaje a organizaciones terroristas transnacionales

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El operativo militar estadounidense en territorio venezolano que terminó con la muerte de Héctor Rusthenford Guerrero Flores, alias el “Niño Guerrero”, marca un nuevo capítulo en la estrategia de Washington contra organizaciones criminales transnacionales designadas como terroristas.

El presidente Donald Trump informó que fuerzas estadounidenses ejecutaron la acción contra el líder del Tren de Aragua, una banda criminal surgida en Venezuela y señalada por delitos de narcotráfico, extorsión, trata de personas y violencia organizada en varios países.

El secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth, dijo en el programa Face the Nation de CBS que la operación fue posible porque autoridades venezolanas permitieron la entrada de fuerzas estadounidenses para actuar contra una organización terrorista extranjera en su territorio.

“Esto es algo enorme. Ellos invitaron a nuestro ejército porque tenían una organización terrorista extranjera en su territorio: el Tren de Aragua, su fundador y líder, y pudimos identificar dónde estaba y eliminarlo. Igual que eliminaríamos a Al Qaeda o a ISIS”, afirmó Hegseth.

En entrevista con Martí Noticias, el general retirado del Ejército venezolano, Antonio Rivero, aseguró que la operación tuvo coordinación con las autoridades provisionales de Venezuela.

“Esta operación militar, ciertamente en coordinación con las autoridades provisionales de Venezuela, estaba más que avisada”, dijo Rivero.

Según el general retirado, el operativo también refleja el nivel de presión de Estados Unidos sobre la estructura de poder en Venezuela y sobre los posibles vínculos entre bandas criminales y sectores del poder político.

“Teniendo la provisionalidad, teniendo el tutelaje sobre Delcy Rodríguez, por supuesto que el gobierno de Estados Unidos insta a que le entreguen la información de dónde está el Niño Guerrero, porque el Niño Guerrero siempre estuvo en comunicación con el régimen de Nicolás Maduro y con el régimen de Delcy Rodríguez”, señaló.

El Tren de Aragua fue catalogado por Estados Unidos como organización terrorista extranjera junto a otras estructuras criminales como la Mara Salvatrucha y el Cartel de Sinaloa. La organización surgió en las cárceles venezolanas y expandió sus operaciones a varios países de la región.

El administrador de la Administración para el Control de Drogas (DEA), Terry Cole, afirmó que la muerte de Guerrero Flores constituye un revés importante para el Tren de Aragua y una advertencia para otros líderes criminales. “Ningún rango está fuera de alcance, ningún refugio es permanente y ninguna organización está por encima de la rendición de cuentas”, señaló.

Rivero considera que el mensaje de la operación no se limita a las bandas criminales. “Es un mensaje no solamente hacia esas bandas criminales o hacia esos cabecillas; es hacia los gobiernos que son aliados de estos y es un mensaje para otras naciones transoceánicas más allá del continente”, afirmó.

Tras conocerse el operativo, la premio Nobel de la Paz María Corina Machado agradeció al presidente Trump y a su administración por la acción contra el Tren de Aragua. En un mensaje en X, señaló que avances de este tipo eran “impensables” meses atrás y sostuvo que aún queda camino por recorrer para la libertad de Venezuela.