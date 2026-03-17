ONU insta a liberación de presos políticos en Venezuela y al desarme de grupos civiles

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El Alto Comisionado de Derechos Humanos de Naciones Unidas, Volker Türk ha instado desde Ginebra al desmantelamiento del sistema represor del régimen de Venezuela.

Turk dijo que “las autoridades deben liberar de manera inmediata e incondicional a todas aquellas personas que permanecen detenidas arbitrariamente”.

El informe comenta la excarcelación de algunos casos de presos políticos en esa nación, sin embargo, hay objeciones “cabe señalar que, en primer lugar, nunca debieron haber sido detenidos”.

El alto comisionado espera que la práctica de represión ejecutada en Venezuela cese para siempre y expresó en su alocución que aguarda a que “las autoridades adopten medidas para garantizar la libertad de opinión, incluida la defensa de los derechos humanos”.

Según datos de la ONG Foro Penal, la situación es preocupante. A pesar de las excarcelaciones anunciadas tras la ley de amnistía, esta organización reporta más de 500 presos políticos en Venezuela, incluyendo civiles y militares.

Además de la continuidad de las detenciones arbitrarias, Türk denunció que persisten desapariciones forzadas y presuntos casos de tortura en centros de reclusión, al tiempo que pidió una reforma del sistema judicial venezolano.

“Otras medidas importantes incluyen la reforma institucional, las reparaciones, el establecimiento de la verdad y las garantías de que no se repitan las graves violaciones de los derechos humanos”, dijo Turk.

Al respecto, el Foro Penal ha advertido que la amnistía resulta insuficiente si no conlleva cambios estructurales en el sistema judicial, al calificar las detenciones políticas como una herramienta de control.

Otra de las observaciones del alto comisionado de Naciones Unidas fue la necesidad de proteger y ampliar el espacio cívico, garantizando que organizaciones sin fines de lucro, periodistas, grupos sindicalistas y defensores de derechos humanos trabajen sin ser amenazados.

También se pide por la desarticulación de grupos civiles armados que intimidan a la población.

Agregó que estas medidas de fomento de confianza, basadas en los derechos humanos, “allanarían el camino para el retorno seguro y digno de los millones de venezolanos que se encuentran fuera del país”.

Volker Türk destacó además la necesidad de que los violadores de derechos humanos en Venezuela rindan cuentas y exhortó al régimen a la cooperación con mecanismos internacionales de justicia.