ONU en Cuba contacta con EEUU para acceder a combustible "con fines humanitarios"

El máximo representante de Naciones Unida (ONU) en Cuba alertó esta semana sobre la crisis en la isla y aseguró que el organismo mantiene contacto con representantes del gobierno de Estados Unidos para establecer un corredor de ayuda que permita el ingreso de combustible al país con fines humanitarios.

"El espacio para una diplomacia de prevención se está cerrando muy rápidamente porque no sabemos, hay incertidumbre al menos sobre qué recursos, qué reservas existen en el país", aseguró Francisco Pichón en entrevista para la agencia AFP.

Pichón, quien se desempeña como Coordinador Residente de las Naciones Unidas en Cuba desde finales de 2022, dijo que "existen intercambios entre nuestros colegas de la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA) y el gobierno de Estados Unidos para asegurar el acceso a combustible con fines humanitarios".

"Cuando digo con fines humanitarios me refiero a combustible para nuestras operaciones de respuesta a la emergencia y para garantizar los servicios vitales en centros de atención a personas y grupos vulnerables", aclaró.

Cuba atraviesa una fuerte crisis que se ha agudizado en los últimos meses luego de que el régimen perdiera a su principal proveedor de petróleo, Venezuela, tras la captura de Nicolás Maduro el pasado 3 de enero.

Este lunes el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que Cuba podría terminar bajo una “adquisición amistosa” o "no".

“El régimen de Castro es brutal. Pero ya no puede vivir a costa de Venezuela”, afirmó Trump. "Están muy mal, en las últimas. No tienen dinero ni energía. Están muy mal en el aspecto humanitario. No queremos ver eso, pero ellos (el régimen) fueron muy malos con mucha gente de Cuba".

Días antes el presidente aseguró que se encargaría de Cuba. La dictadura “quiere negociar, y está negociando con Marco (Rubio) y conmigo. Y yo pensaría que se podría lograr un acuerdo muy fácilmente”, afirmó.