OLA acusa al régimen de revictimizar a docentes presos por razones políticas

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El Observatorio de Libertad Académica (OLA) denunció que los maestros cubanos que cumplen sentencia por motivos políticos, son revictimizados y sufren daños emocionales y psicológicos “al ser obviados del beneficio extraordinario del indulto” otorgado por el régimen con la mediación del Vaticano.

“Queremos recalcar que, al momento de su detención, tres de estos maestros ejercían la docencia en instituciones oficiales”, indicó en conversación con Martí Noticias, el especialista de la institución independiente, Leonardo Fernández Otaño.

Actualmente se encuentran en prisión o bajo libertad condicional los profesores Félix Navarro Rodríguez y Odrey Rodríguez Lanz, residentes en Perico, los dos en Matanzas; Ángel Jesús Véliz Marcano, de la ciudad de Camagüey; Harlen Oropesa Carrero, de San Miguel del Padrón y Pedro Albert Sánchez de Guanabacoa; ambos en La Habana; Jorge y Nadir Martín Perdomo, de San José de las Lajas, en la provincia Mayabeque y Yoslén Domínguez Víctores, en la capital artemiseña.

“También es importante recalcar que los otros siete, no la ejercían por la precariedad económica que se veía en las aulas cubanas y por la situación de salarios bajos que han llevado a muchísimos profesionales del sector a una migración laboral o a ocupar otros puestos que están mejor remunerados que el ejercicio de la docencia en Cuba”.

Al respecto, la entidad veladora de los derechos educativos y la libertad de cátedra, apuntó que en un contexto en el que el sistema enfrenta desafíos significativos, “a todos los niveles”, derivados de la falta de recursos y la fuga de docentes, “mucho pudieran aportar estos profesionales a quienes se vuelve a discriminar; en otra demostración de la intolerancia y el carácter antidemocrático de las autoridades políticas que obstaculizan el progreso del país”.

De acuerdo al observatorio “todos demostraron sobradas capacidades magisteriales, generando estados de opinión satisfactorios en sus comunidades”.

“Consideramos que una negociación centrada en lo humanitario, debe poner en el centro las historias de vida de ciudadanos cuyo delito ha consistido en expresar ideas contrarias al discurso político oficial”, señala una comunicación de la institución independiente publicada en las redes sociales.

El OLA insta a la revisión de la dinámica de manipulación que impone el Gobierno a las instituciones, gobiernos y organizaciones internacionales que intentan aliviar el sufrimiento de los cubanos, pues, con el indulto se reitera el mecanismo de propaganda que perpetúa las condiciones que mantienen en prisión a cientos de personas inocentes.