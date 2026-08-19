OGAT cuestiona cifras oficiales sobre asesinatos de mujeres en Cuba

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El Observatorio de Género de Alas Tensas (OGAT) cuestionó las cifras publicadas por el régimen cubano sobre los asesinatos de mujeres por razones de género en 2025 y advirtió que los 49 casos reconocidos oficialmente solo corresponden a procesos judiciales concluidos, por lo que no representan la totalidad de los feminicidios ocurridos durante el año.

“Esto es importante porque no se da una cifra total de los feminicidios que se cometieron en 2025, sino solo de aquellos casos que pasaron por juicio”, declaró a Martí Noticias Yanelys Núñez, especialista de género del OGAT.

Los datos fueron divulgados por el Observatorio de Cuba sobre Igualdad de Género, vinculado a la Oficina Nacional de Estadística e Información (ONEI) y la Federación de Mujeres Cubanas (FMC).

La entidad estatal informó que 49 mujeres mayores de 15 años fueron víctimas de asesinatos por razones de género en casos conocidos en procesos judiciales juzgados durante 2025. La cifra representa una tasa de 1,19 por cada 100.000 mujeres.

Núñez señaló que el registro deja fuera los crímenes que no llegaron a juicio, los casos todavía bajo investigación y aquellos en los que el agresor se suicidó.

“Ahí, por supuesto, se quedan fuera los feminicidas que se suicidaron. No se sabe, según esta información, qué pasó con este tipo de casos. Tampoco hay información sobre los casos que están en proceso de llevarse a juicio”, explicó. “Entonces, no hay una cifra cerrada de cuántos feminicidios se cometieron en 2025”, agregó.

El organismo estatal afirmó que los 49 casos representan una disminución frente a los 76 procesos judicializados en 2024 y los 60 registrados en 2023. Sin embargo, OGAT advierte que esa comparación no permite determinar si realmente disminuyeron los feminicidios, porque los datos no están organizados necesariamente según la fecha del crimen, sino por el año en que concluyó el proceso judicial.

El Observatorio de Género de Alas Tensas documentó de manera independiente 49 feminicidios ocurridos en Cuba durante 2025. Aunque ambas cifras coinciden, no son directamente comparables debido a las diferencias metodológicas.

OGAT contabiliza los crímenes por el año en que ocurrieron, a partir de denuncias familiares, redes sociales, medios de comunicación y otras fuentes verificables. El registro oficial solo incluye asesinatos examinados en procesos judiciales concluidos durante el año, aunque los hechos pudieran haber ocurrido previamente.

A pesar de sus limitaciones, Núñez señaló que los datos oficiales confirman patrones denunciados reiteradamente por los observatorios independientes.

El 89,7% de los asesinatos ocurrió en el hogar y el 46,9% de las víctimas murió a manos de una expareja.

“Los hogares siguen siendo los espacios más peligrosos para las mujeres, porque ahí se cometieron la mayor cantidad de feminicidios, así como que las exparejas fueron el tipo de agresor de mayor incidencia”, señaló Núñez.

La Habana registró la mayor cantidad, con 12 casos. Mayabeque, Camagüey y Holguín reportaron seis cada una, mientras Santiago de Cuba contabilizó cinco.

La mayor concentración se produjo entre las mujeres de 20 a 44 años, con 38 víctimas. De acuerdo con la información estatal, 33 asesinatos ocurrieron en zonas urbanas y 16 en áreas rurales, aunque la tasa fue mayor en estas últimas.

El reporte señala además que el 75,5% de las víctimas no tenía vínculo laboral. OGAT también cuestionó que el indicador oficial solo incluya a mujeres de 15 años o más, por lo que deja fuera a niñas asesinadas por razones de género.

“Solo contabiliza aquellos casos de mujeres mayores de 15 años. Es decir, deja fuera los feminicidios infantiles, que es algo que sí nosotros documentamos en Alas Tensas, además de otras categorías”, afirmó Núñez.

El Observatorio estatal tampoco utiliza la palabra feminicidio. El indicador se refiere a “personas del sexo femenino de 15 años y más que han sido víctimas de asesinato por razones de género, conocidas en procesos judiciales juzgados en el año”.

Para OGAT, esta definición restringe el alcance del registro y dificulta conocer la verdadera dimensión de la violencia machista en Cuba. Las estadísticas oficiales indican que 32 de las víctimas tenían hijos menores y que 54 niños y adolescentes quedaron sin amparo materno.

Núñez reprochó que el informe no explique qué atención o reparación recibieron después de los crímenes.

“Hay otros problemas, como la falta de información sobre qué pasa con esos menores, qué ayuda recibieron y qué tipo de reparación recibieron después de cometidos estos crímenes”, dijo.

La especialista lamentó que las instituciones estatales, pese a tener acceso exclusivo a los expedientes policiales y judiciales, solo publiquen datos generales.

“Las informaciones que se dan son muy básicas. Es lamentable porque se sobreentiende que, para hacer estos análisis, tuvieron que tener acceso a todos los casos”, afirmó.

Núñez también reclamó explicaciones a la Federación de Mujeres Cubanas, la única organización femenina autorizada legalmente en la isla y una de las encargadas de implementar el Programa Nacional para el Adelanto de las Mujeres.

La activista recordó que la FMC recibe recursos de la cooperación internacional para abordar la violencia contra las mujeres y las niñas, por lo que debe informar cómo emplea esos fondos y cuáles son los resultados de sus programas.

“Esas explicaciones no son un favor que ellas nos hacen, sino que es su deber como organización que lleva adelante el Programa Nacional para el Adelanto de las Mujeres”, afirmó.

“Lo mínimo que se exige es que hagan un seguimiento y que sean transparentes”, añadió.

OGAT ha documentado 359 feminicidios en Cuba desde 2019 hasta agosto de 2026. La organización registró 16 casos en 2019; 33 en 2020; 36 en 2021; 36 en 2022; 90 en 2023; 56 en 2024; 49 en 2025 y 46 en lo que va de 2026.

“Ellos no quieren exponer el nivel de gravedad que hay en Cuba con respecto a la violencia hacia las mujeres y las niñas”, concluyó Núñez.