Oficina de migración chilena ni siquiera dejó llenar planillas del refugio a cubanos

El Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) en Antofagasta, Chile, interpuso un recurso de protección en favor de 19 extranjeros, en su mayoría cubanos, a quienes la Dirección de Extranjería y Migración de la Gobernación provincial les denegó la posibilidad de iniciar la tramitación para solicitar refugio, una situación que fue duramente criticada por agrupaciones locales que trabajan con migrantes.

El INDH solicita, entre otras medidas, que se declare la “ilegalidad de los actos que han negado dicho derecho a los/as ciudadanos/as extranjeros; que se declare vulnerado el derecho constitucional a la igualdad ante la ley; que se investiguen y sancionen las responsabilidades; y que se tomen las medidas para proteger los derechos vulnerados”.

Además precisa el texto que los solicitantes son ciudadanos cubanos, venezolanos y colombianos “que han requerido de manera presencial, por escrito y verbalmente, que se les tramite una solicitud de reconocimiento de su condición de refugiados”.

“Pese a ello, no se les ha entregado el formulario que permita la formalización de su solicitud; no se les han entregado comprobantes de su intención de realizar el trámite; y no se le han explicado las razones para no permitirles la realización de dicha diligencia”, informaron desde la organización.

“No estamos discutiendo o reclamando que no les han dado la calidad de refugiados, porque eso lo decidirá la comisión correspondiente que, de acuerdo a los antecedentes, determinará si procede o no procede”, señaló al canal de noticias 24 Horas Pablo Palma, director del INDH en esa gobernación. “Lo que queremos es que se les admita la posibilidad de acceder a la tramitación del refugio”.

Pablo Rojas, de la Mesa Intercultural precisó por su parte que la decisión vulnera, aparte de los tratados internacionales, la ley 20430 que regula el refugio en Chile.

A los rechazados no se les dio ninguna explicación sobre la decisión.

Según la ley chilena 20.430 de 2010 sobre la protección de los refugiados, no pueden obtener ese estatus las personas que han cometido:

-Delitos contra la paz, delitos de guerra o cualquier otro delito contra la Humanidad.

-Delito común grave, cometido fuera de Chile y antes de ser admitido como refugiado.

-Actos contrarios a los principios y finalidades de la Carta de Naciones Unidas.

Además, no pueden ser refugiados los que ingresan a Chile en calidad de migrantes, quienes por ejemplo buscan residir en ese país por razones de trabajo o para mejorar su situación económica. Sin embargo, esto no es impedimento para que estas personas soliciten refugio en caso de que en su país de origen se produzcan situaciones que hagan temer por su vida o seguridad personal al regresar allá.

También prescribe que los interesados en obtener refugio, una vez dentro del territorio nacional, pueden ir a cualquier oficina de Extranjería, donde se les entrega la documentación necesaria.

Si el recurso del INDH es declarado admisible se pasará un oficio a la gobernación provincial para que rinda un informe al respecto.

Rojas admitió que la afluencia de personas en busca de refugio en Chile es alta debido a la situación en Latinoamérica, pero advirtió que las autoridades migratorias sólo están aprobando un cinco por ciento de las solicitudes.

Con el nuevo Proceso de Regularización Migratoria creado por Sebastián Piñera, 5.451 cubanos, han podido legalizarse en Chile y obtener beneficios de salud pública a través del Fondo Nacional de Salud, acceso a las oficinas del banco del Estado, y a las del Registro Civil.

Los cubanos son el séptimo mayor grupo nacional entre los que han solicitado legalizarse: 49.828 de los inscritos provienen de Haití; 31.682 de Venezuela; 22.819 de Perú; 17.968 de Colombia; 14.941 de Bolivia y 6.767 de la República Dominicana.​