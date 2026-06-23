OEA urge a Cuba, Nicaragua y Venezuela a restaurar la democracia y liberar presos políticos

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La Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos (OEA) instó este martes a la liberación “incondicional” de los presos políticos en Cuba, Nicaragua y Venezuela y reiteró su llamado a la restauración de sistemas democráticos plenos en esos países.

En una declaración sobre la ampliación del espacio democrático y cívico en las Américas, la Secretaría General expresó preocupación por la situación política en las tres naciones y afirmó que sus ciudadanos deben poder “expresar libremente su voluntad y participar de manera significativa en la vida pública”, en consonancia con los compromisos establecidos en la Carta Democrática Interamericana.

“La detención continuada de personas por motivos políticos es incompatible con los principios y compromisos del sistema interamericano”, señaló el organismo hemisférico.

La OEA agregó que “en las Américas no hay lugar para la persecución política ni para el encarcelamiento basado en opiniones o en la disidencia”.

La Secretaría General sostuvo que existe una “necesidad de restaurar la democracia” en los tres países y garantizar el respeto de los principios democráticos y de derechos humanos compartidos por los Estados del sistema interamericano.

Asimismo, destacó la importancia de contar con instituciones que permitan elecciones libres, participación ciudadana efectiva y mecanismos de rendición de cuentas.

La OEA manifestó además su disposición a apoyar procesos orientados al fortalecimiento institucional, la gobernabilidad democrática y la reconstrucción de la confianza pública, siempre que así lo soliciten los Estados miembros.

Según la declaración, la organización está preparada para acompañar iniciativas destinadas a ampliar el espacio democrático y cívico, facilitar el diálogo nacional, promover consensos políticos, apoyar procesos electorales y fortalecer la protección de los derechos humanos.