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El canciller de Panamá, Javier Martínez-Acha Vásquez, anunció que su país ha ofrecido formalmente su territorio como sede neutral y mediador para facilitar un acercamiento diplomático entre Cuba y Estados Unidos, en un intento por impulsar nuevamente el diálogo bilateral entre ambas naciones.

En una conferencia de prensa en la apertura de la 56.ª Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos (OEA), que inaugura este lunes en Ciudad de Panamá, el jefe de la diplomacia panameña destacó la disposición de su gobierno para contribuir a posibles conversaciones entre Washington y La Habana.

"Puedo decir que Panamá se ofreció como un país donde ese diálogo [entre Cuba y EEUU] podría tener lugar basado en igualdad y respeto mutuo", señaló el canciller. "Los cubanos aceptaron, los Estados Unidos no han aceptado pero sí lo ven como una posibilidad", apuntó.



Martínez-Acha Vásquez, que viajó a La Habana el pasado 28 de marzo y se entrevistó con las autoridades del régimen, concluyó que la diplomacia debe orientarse a "promover el entendimiento" y a impulsar soluciones graduales en la isla, aunque advirtió que la de Cuba y EEUU es "una relación bilateral donde ocurren cosas que ni usted ni yo conocemos".

"Podemos incentivar que el diálogo culmine en un entendimiento y en concesiones que permitan que la sociedad cubana avance hacia un progreso del siglo XXI, hacia una apertura económica, y sí, hacia un proceso político que poco a poco satisfaga los intereses de los cubanos", subrayó el canciller panameño.



Además de la iniciativa para mediar en un posible diálogo entre Washington y La Habana, el canciller informó que su despacho continúa gestionando, por la vía diplomática, la situación jurídica de siete ciudadanos panameños detenidos en Cuba.

Los detenidos enfrentan cargos en la isla vinculados a presuntas actividades de propaganda política opositora. El canciller dijo que el gobierno panameño mantiene contacto con las autoridades cubanas con el fin de garantizar el debido proceso y la protección de los derechos de los detenidos.

Martínez-Acha Vásquez reafirmó el compromiso de su país de acompañar a sus ciudadanos en el exterior y de buscar soluciones a través de canales diplomáticos.

Sobre Venezuela, recordó que el gobierno panameño reconoce a Edmundo González como presidente electo, y subrayó que las decisiones del pueblo venezolano deben ser respetadas. "Para que Venezuela sea insertada en la comunidad latinoamericana debe tener un gobierno respaldado en las urnas", concluyó.

El jefe de la diplomacia panameña dijo que el objetivo del foro interamericano es "facilitar un espacio de encuentro que permita retomar el diálogo en condiciones equitativas" entre los países de la región, y destacó la tradición diplomática de Panamá como puente de entendimiento en el continente.

El ministro de Relaciones Exteriores resaltó la intención de reposicionar a Panamá como un centro estratégico para la concertación regional, retomando su papel histórico como sede de importantes conversaciones multilaterales.