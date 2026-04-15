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El relato "sindicalista" del régimen de Cuba se deshace en Latinoamérica

Trabajadores descansan junto a un cartel de Fidel Castro, Raúl Castro y Miguel Díaz-Canel, en la Base de Superpetroleros de Matanzas, Cuba, el 10 de agosto de 2022. REUTERS/Alexandre Meneghini
Trabajadores descansan junto a un cartel de Fidel Castro, Raúl Castro y Miguel Díaz-Canel, en la Base de Superpetroleros de Matanzas, Cuba, el 10 de agosto de 2022. REUTERS/Alexandre Meneghini

Lo que antes era un tema silenciado, hoy se denuncia de forma abierta y contundente. La reciente Conferencia Internacional de Solidaridad celebrada en Panamá marcó un hito en el respaldo regional a la libertad sindical en Cuba.

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El escenario internacional respecto a la situación laboral y sindical en Cuba ha tenido un cambio profundo. Lo que hace unos años era un "pecado capital" en América Latina, hoy es una denuncia abierta y firme.

Así lo confirmó Joel Brito, director ejecutivo del Grupo Internacional para la Responsabilidad Social Corporativa en Cuba, al valorar el respaldo contundente de entidades regionales a la Asociación Sindical Independiente de Cuba (ASIC).

"Antes tú no podías tocar en América Latina y decir que en Cuba se violaban las normas internacionales, que en Cuba no se respeta el convenio 87 sobre la libertad sindical. Esos eran temas que eran pecado capital", aseguró Brito, destacando la ruptura del cerco informativo que tradicionalmente protegía al régimen cubano.

La Conferencia Internacional de Solidaridad convocada por la Alternativa Democrática Sindical de las Américas, y celebrada en Panamá entre el 14 y el 15 de abril, reafirmó su compromiso con el pueblo trabajador cubano y respaldó la labor de la ASIC, a nivel internacional, en especial sus denuncias documentadas ante los órganos de control de la OIT (Organización Internacional del Trabajo).

Cartel de propaganda de la Conferencia Internacional de Solidaridad
Cartel de propaganda de la Conferencia Internacional de Solidaridad

La organización condenó enérgicamente la persecución y criminalización del activismo en Cuba, comprometiéndose a exigir al Estado la implementación inmediata de las recomendaciones de los órganos de control de la OIT, a la vez que le reclama el cese de la injerencia estatal y la adopción de garantías reales para el libre ejercicio de la actividad sindical en la isla.

Según Brito, el panorama ha cambiado radicalmente: "Ya ahora hay un grupo numeroso de países y organizaciones sindicales que condenan las violaciones y lo dicen sin miedo, lo dicen abiertamente".

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Conferencia en Panamá respalda a sindicatos independientes y exige libertad sindical en Cuba
by Martí Noticias | Martinoticias.com

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El punto de inflexión más reciente lo marcó la resolución adoptada por la Alternativa Democrática Sindical de las Américas, que agrupa a más de 25 millones de trabajadores en la región.

"Este tipo de evento, con ese tipo de resolución que salió, cinco años atrás era impensable", subrayó. "Una resolución con esa firmeza, de apoyo al pueblo de Cuba... que se respeten los derechos humanos en Cuba. Es una resolución fuerte; yo nunca antes había esperado de una organización sindical de esta magnitud este tipo de resolución en ese tono".

Conferencia Internacional de Solidaridad
Conferencia Internacional de Solidaridad

Otro de los participantes en el evento en la capital panameña, Jorge Iván Diez, presidente de la Confederación General del Trabajo (CGT) de Colombia, ratificó su compromiso con la defensa irrestricta de la libertad sindical en Cuba y el mundo, subrayando la necesidad de mantener organizaciones de trabajadores plenamente autónomas e independientes.

“Como deben ser las organizaciones de los trabajadores y nosotros apoyamos con convicción esta lucha por la liberación”, recalcó.

Este cambio de postura subraya una creciente pérdida de influencia del relato oficial cubano en el movimiento sindical latinoamericano, que hoy se solidariza con los trabajadores independientes y la libertad sindical frente a las restricciones del gobierno cubano.

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    Yolanda Huerga

    Yolanda Huerga nació en Bayamo, Granma, Cuba. Se graduó en Filología y Lingüística en la Universidad de Oriente en 1989. Durante casi 20 años trabajó en el sistema de bibliotecas públicas de la isla. En 2003, fundó junto a otras mujeres el movimiento Damas de Blanco, organización que recibió en 2005 el Premio a la Libertad de Conciencia Andrei Sakharov del Parlamento Europeo. En 2005 viajó a Estados Unidos junto su hijo y su esposo, el poeta y periodista Manuel Vázquez Portal, condenado a 18 años durante la Primavera Negra de Cuba. Desde 2008 trabaja en Miami, en la Oficina de Transmisiones a Cuba, como periodista de Radio Martí. Recibió en 2021 el Premio Burke a la Excelencia Periodística que otorga la Agencia de Estados Unidos para Medios Globales.

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