Panamá llama en la OEA al pronto regreso de la democracia plena en Cuba

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El presidente de Panamá, José Raúl Mulino, expresó en la inauguración de la 56.ª Asamblea General de la Organización de Estados Americanos (OEA) la esperanza del gobierno panameño de que haya pronto un sistema democrático en Cuba.

"Panamá expresa su esperanza en que el pueblo cubano encuentre pronto el camino hacia una democracia plena”, afirmó Mulino en la inauguración este lunes de la Asamblea General de la OEA con sede en Ciudad de Panamá.

En su discurso, el mandatario panameño afirmó que las promesas de los valores fundadores de las repúblicas de los países miembros de la OEA aún están en deuda con Cuba.

“Los valores que animaron a los fundadores de nuestras repúblicas no pertenecen a ninguna época ni a ninguna corriente política. Son la promesa que este hemisferio se hizo así mismo, hace 200 años y que aún le debemos a Cuba”, dijo.

La referencia del presidente panameño a la situación en Cuba en su discurso inaugural de la Asamblea General de la OEA ocurre horas después de que su canciller, Javier Martínez-Acha Vásquez, anunciara en la conferencia de prensa en la apertura de esa reunión, que su país se ofreció formalmente como sede neutral y mediador para facilitar un acercamiento diplomático entre La Habana y Washington.

"Puedo decir que Panamá se ofreció como un país donde ese diálogo [entre Cuba y EEUU] podría tener lugar basado en igualdad y respeto mutuo", aseguró el canciller.



"Los cubanos aceptaron, los Estados Unidos no han aceptado, pero sí lo ven como una posibilidad", apuntó.

En su discurso inaugural de la 56.ª Asamblea General de la OEA, el presidente panameño también se refirió de forma muy crítica a la situación de otros países de la región como Nicaragua y Venezuela.

"Una democracia sin capacidad de respuesta y alejada de las necesidades del pueblo, no representa los valores republicanos y corre el riesgo de abrir la puerta al autoritarismo", alertó el mandatario.

Sobre la situación de los los derechos humanos en Nicaragua, las calificó de grave.

“El deterioro del respeto a los derechos humanos en ese país es grave. La persecución de opositores, el cierre sistemático del espacio cívico, la expulsión de organizaciones humanitarias, el encarcelamiento de líderes religiosos y el exilio forzado de miles de ciudadanos, son hechos incompatibles con los principios que esta organización defiende”, señaló Mulino.

En el caso de Venezuela, el mandatario de Panamá reclamó lo que llamó una "muy pronta transición democrática”. También pidió el respeto pleno a la democracia representativa convocando a elecciones libres que permitan a esa nación que regrese nuevamente a la institucionalidad.