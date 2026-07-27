Nuevas reglas de visas de EEUU incluye a cubanos

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El Departamento de Estado de Estados Unidos modificó los procedimientos para las solicitudes de visas de no inmigrante, una actualización que incluye a los ciudadanos cubanos residentes fuera de la isla, una medida que entró en vigor de forma inmediata y que modifica el procedimiento para quienes buscaban presentar sus solicitudes en terceros países.

La actualización, publicada el 15 de julio, establece que quienes elijan una sede consular sobre la base de su residencia deberán demostrar que viven legalmente en ese país.

“Los solicitantes deben poder demostrar su residencia en el país donde presentan la solicitud, si el lugar de solicitud se basa en su residencia”, señaló el Departamento de Estado.

La disposición abarca todas las categorías de visas de no inmigrante, incluidas las B-1 para viajes temporales de negocios, las B-2 de turismo, las B-1/B-2 combinadas, así como visas para trabajadores temporales, estudiantes y participantes en programas de intercambio.

Para los cubanos que permanecen en la isla, la Embajada de Estados Unidos en Georgetown, Guyana, continúa siendo la sede designada para la mayoría de las solicitudes de visas de no inmigrante, debido a que la embajada estadounidense en La Habana mantiene suspendidos los servicios rutinarios de ese tipo de visados.

La misión diplomática en Cuba solo procesa actualmente categorías limitadas, entre ellas visas oficiales y diplomáticas, determinados casos considerados de interés para el gobierno estadounidense y emergencias médicas con riesgo para la vida.

La Habana retomó el procesamiento de algunas visas para trabajadores temporales con peticiones previamente aprobadas y participantes en programas de intercambio, mientras que Georgetown quedó designada para el resto de las solicitudes de visas temporales de ciudadanos cubanos.

Aunque la nueva orientación no prohíbe por completo solicitar una entrevista en un país distinto al de nacionalidad, residencia o procesamiento asignado, el Departamento de Estado advirtió que esos casos podrían enfrentar mayores dificultades para demostrar que cumplen los requisitos del visado y que los tiempos de espera para obtener una cita serán “significativamente” más largos.

Asimismo, indicó que las tarifas pagadas en una embajada o consulado fuera de la jurisdicción correspondiente no serán reembolsadas ni transferidas a otra sede. Esto significa que un solicitante que pague el trámite en un tercer país y posteriormente no pueda demostrar que reside allí deberá iniciar un nuevo proceso y asumir nuevamente el costo de la solicitud.

Las autoridades estadounidenses precisaron que las entrevistas ya programadas, por regla general, no serán canceladas, aunque algunas sedes consulares podrían anular citas en circunstancias específicas y notificar directamente a los solicitantes afectados.