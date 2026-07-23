EEUU restringirá visas y perseguirá a autores de crímenes cibernéticos

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El secretario de Estado, Marco Rubio, anunció este jueves que Estados Unidos restringirá las visas a extranjeros involucrados en delitos cibernéticos.

En una publicación en la red social X, Rubio escribio:

"El presidente Trump ha dejado claro que su administración tomará medidas para combatir el ciberdelito, el fraude y las prácticas abusivas contra los estadounidenses. Hoy, anuncio una nueva política que restringirá las visas a ciudadanos extranjeros responsables o cómplices de delitos cibernéticos y delitos facilitados por medios cibernéticos que han devastado a familias y niños estadounidenses. Al tomar medidas contra estas personas, nuestro mensaje es claro: EEUU irá tras quienes se aprovechan de nuestros ciudadanos".

El mensaje en X va acompañado por el comunicado oficial del Departamento de Estado, en el que se asegura que la administración Trump está utilizando todos los recursos a su alcance —sanciones, enjuiciamientos, incautación de bienes, solicitudes de extradición y cooperación policial internacional— para desmantelar redes de estafas criminales e imponer sanciones a quienes las facilitan.