Inicia distribución de ayuda humanitaria de EEUU en los municipios Bejucal y Alquízar

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La Embajada de Estados Unidos en Cuba informó el miércoles que el jefe de misión, Mike Hammer, se reunió con la directora de Cáritas Cuba, Carmen María Nodal Martínez, para dar seguimiento a la distribución de la ayuda humanitaria enviada por la Administración del presidente Donald Trump como parte de un programa de asistencia destinado a familias vulnerables en la isla.

Hammer y Nodal conversaron sobre la entrega de los suministros a través de las parroquias católicas directamente a los beneficiarios, así como sobre próximas visitas a voluntarios de Cáritas y a familias que han recibido la ayuda.

La distribución comenzó este miércoles en los municipios de Bejucal y Alquízar, en la provincia de Mayabeque, entre personas previamente identificadas por sus comunidades conforme a criterios de selección establecidos por la organización.

El anuncio se produce un día después de la llegada a La Habana del primer cargamento correspondiente a los 100 millones de dólares en asistencia humanitaria anunciado en mayo por el secretario de Estado, Marco Rubio.

En un comunicado, el Departamento de Estado informó que el alto funcionario para Asistencia Exterior, Asuntos Humanitarios y Libertad Religiosa, Jeremy Lewin, y la asesora principal para la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental, Viviana Bovo, participaron el 21 de julio en Miami en la despedida del primer vuelo de ayuda junto con Catholic Relief Services (CRS).

El Departamento de Estado indicó que el cargamento incluye alimentos preenvasados y kits de higiene para hasta 700 familias cubanas. Agregó que los suministros serán distribuidos por CRS en coordinación con la Iglesia Católica y Cáritas Cuba, y sostuvo que el mecanismo de entrega a través de representantes parroquiales busca garantizar que la asistencia llegue directamente a los beneficiarios “sin dar lugar a que el régimen la desvíe o la robe”.