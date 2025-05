"No he cometido delito alguno", periodista anuncia que no acatará citación de tribunal de Arroyo Naranjo

Getting your Trinity Audio player ready...



El periodista independiente Vladimir Turró Páez, residente en el municipio Arroyo Naranjo, en la capital cubana, recibió este lunes una citación para presentarse ante un juicio en el Tribunal Municipal.

En entrevista con Martí Noticias, Turró dijo que una funcionaria se presentó en su hogar con el propósito de entregarle a su esposa un documento informándole que debía comparecer ante la justicia, algo que dijo les tomó por sorpresa.

El periodista independiente dijo que se negaron a aceptar la citación.

“Yo no he cometido delito alguno, lo único que sé hacer es informar, informar a las personas, por tanto y demás, no recibí esa citación ni me voy a presentar en ningún tribunal porque yo no le debo nada a la justicia”, afirmó.



“Tampoco soy testigo de ningún hecho, por tanto, no existe la posibilidad de que pueda asistir como testigo a un tribunal, y pienso, y es lo que he estado denunciando en mis redes sociales, que se trata de una artimaña creada por el régimen de la isla, que está intentando fabricar alguna otra acción”, indicó.

Según Turró Páez, este proceder de las autoridades cubanas es parte del continuo acoso que sufren los periodistas independientes por realizar su labor en Cuba.

“Realmente no sé, desconozco totalmente sobre qué proceso me están hablando ellos, puede ser un proceso que se inventa, puede ser el tema de las multas que me han impuesto durante todos estos años, según ellos, por ejercer mi periodismo, que según ellos, es una actividad económica ilícita o esas historias que se inventan ellos... por romper el cerco policial, por ejemplo, cuando he ido a entrevistar a Berta Soler, a las Damas de Blanco, que me han puesto multas de 150 pesos. En fin un sinnúmero de inventos que puede hacer el régimen para fabricarme una causa, pero yo no lo acepté porque yo no he cometido ningún delito", afirmó el reportero.

“No me voy a presentar”, sentenció, al tiempo que reconoce que esta postura puede costarle caro, si las autoridades toman “algún tipo de represalia, me arrestan, me llevan a prisión”.

“Esto forma parte del acoso y del intento para que nosotros abandonemos nuestro trabajo, de tratar de amedrentarnos... en fin, todo lo que sabe hacer el régimen en materia represiva, como lo ha venido haciendo a lo largo de estos 60 y pico de años, pero yo no voy a dejar de hacer mi trabajo, yo voy a seguir haciendo mi trabajo, tal y como lo he estado haciendo hasta ahora, y si por eso tengo que ir preso, aquí estoy y que vengan a buscarme si quieren, pero voy a seguir informando”, declaró.

La semana pasada, la organización internacional Reporteros Sin Fronteras (RSF) criticó las restricciones a Libertad de Prensa en el Mundo y señaló, una vez más, a Cuba entre las naciones donde existen menos libertades en este sentido.

“Desde el 2021, el espacio de libertad creado por una breve "primavera" de medios independientes en línea se ha ido cerrando gradualmente, y la represión a los periodistas se ha intensificado”, dice el informe.