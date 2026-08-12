Machado agradece a Trump y Rubio el "desmantelamiento del sistema represivo y criminal" en Venezuela

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La dirigente opositora venezolana María Corina Machado agradeció a Estados Unidos y destacó el liderazgo del presidente Donald Trump y del secretario de Estado, Marco Rubio, en lo que calificó como el inicio del proceso de “desmantelamiento del sistema represivo y criminal” en Venezuela.

Machado hizo las declaraciones en un mensaje dirigido al Foro América Libre, celebrado en Montevideo, Uruguay, con la participación de representantes de partidos políticos y organizaciones de la sociedad civil de la región.

“Gracias al decidido liderazgo de los Estados Unidos, el presidente Trump, el secretario Rubio, se ha iniciado el proceso de desmantelamiento del sistema represivo y criminal que opera en Venezuela”, afirmó Machado.

La dirigente opositora vinculó esta nueva etapa con la detención de Nicolás Maduro el pasado 3 de enero de 2026 y sostuvo que la movilización y organización de los venezolanos durante los últimos años proporcionó, en sus palabras, “sustento legal y moral” para esa acción.

“Esta gesta ciudadana que derrotó y expuso a Nicolás Maduro sirvió de sustento legal y moral para su detención el 3 de enero del 2026”, señaló.

Machado afirmó que Venezuela atraviesa ahora una etapa decisiva para avanzar hacia una transición democrática y reconstruir las instituciones republicanas que, según dijo, quedaron debilitadas después de 27 años de gobierno chavista.

“Nos corresponde ahora avanzar en la transición democrática para construir desde las bases las instituciones republicanas que hoy están en ruinas”, sostuvo.

Machado reivindica la organización ciudadana

Durante su intervención, Machado hizo un recuento de la movilización opositora de los últimos años. Recordó las elecciones primarias de octubre de 2023, en las que participaron más de tres millones de venezolanos, y destacó la organización ciudadana desarrollada de cara a las elecciones presidenciales del 28 de julio de 2024.

Según Machado, para esos comicios se construyó una red de más de un millón de voluntarios que permitió recopilar y divulgar las actas electorales con las que la oposición defendió su afirmación de haber obtenido una amplia victoria.

La dirigente aseguró que los 18 meses posteriores estuvieron marcados por una fuerte represión contra dirigentes, activistas y ciudadanos.

“Nos persiguieron, encarcelaron, torturaron y asesinaron. Marcaron nuestras casas, persiguieron a nuestras familias y no nos callaron”, afirmó.

Machado sostuvo que, pese a la persecución, las estructuras opositoras consiguieron mantenerse organizadas y desarrollar mecanismos para continuar comunicándose y operando.

“Una transición con la gente”

Machado insistió en que la transición política venezolana no debe convertirse en un proceso limitado a acuerdos entre dirigentes o sectores de poder, sino que debe contar con una participación determinante de la sociedad civil.

“Nuestra transición a la libertad y a la democracia solo puede ser con la gente. Tendremos no una transición de élites o impuesta, sino una donde la sociedad venezolana sea protagonista y garante de su soberanía”, dijo.

La dirigente opositora afirmó además que años de crisis y confrontación han llevado a los venezolanos a valorar la necesidad de alcanzar acuerdos, negociar de buena fe y recuperar la confianza en las instituciones.

Machado aseguró que confía en que Venezuela pueda alcanzar una transición “estable y ordenada” debido a lo que considera una amplia cohesión social en favor de la democracia.

Al finalizar su mensaje, extendió la lucha por la democracia al resto de la región y mencionó específicamente a Cuba y Nicaragua.

“Y triunfaremos, lo puedo asegurar, junto a nuestros pueblos hermanos de Cuba y Nicaragua”, afirmó.

Machado cerró su intervención señalando que la aspiración de una “América libre” debe estar sustentada en la defensa de la dignidad humana, la justicia y la libertad.

Las declaraciones de la Premio Nobel de la Paz ocurren el mismo día en que concluye la primera ronda de negociaciones entre el oficialismo y un sector de la oposición en el Centro de Convenciones Parque Simón Bolívar, en Caracas.

El proceso respaldado por Estados Unidos reúne a miembros del Parlamento oficialista y exlegisladores de la oposición de 2015 para definir la metodología de trabajo, discutir garantías políticas y abordar la situación de los presos políticos.



Por la parte del oficialismo, la delegación está encabezada por Jorge Rodríguez y por el sector de la oposición, la comitiva es liderada por Dinorah Figuera, presidenta de la Asamblea Nacional electa en 2015.