Rubio: "Nos interesa una Cuba segura, estable y alineada con EEUU"

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El jefe de la diplomacia estadounidense, Marco Rubio, se mostró esperanzado de que en algún momento del segundo periodo presidencial de Donald Trump, pudiera darse un cambio importante para Cuba.

El Secretario de Estado sorprendió a la audiencia con numerosas confesiones personales, al aparecer junto a su esposa Jeanette Rubio en The Katie Miller Podcast, transmitido este martes en varias plataformas sociales.

"Creo que Cuba... estoy seguro de que, para cuando termine esta administración —antes de que concluya este mandato—, estará en una senda irreversible hacia un futuro muy distinto. Obviamente, como ocurre con cualquier otra cosa —y especialmente con algo así—, siempre digo que no se puede mantener un sistema vigente durante 70 años sin que eche raíces. Y luego pretender arrancarlo todo de raíz de la noche a la mañana para plantar algo totalmente nuevo. Para llegar a ese punto, debe producirse una transición como parte del proceso", explicó a Miller.

"Lo ocurrido en Europa del Este es un buen ejemplo de ello; vimos que a los países de esa región les llevó entre tres y cinco años convertirse realmente en lo que son hoy. Polonia es probablemente el mejor ejemplo. Así que creo que Cuba recorrerá ese camino, y avanzará bastante en él. Tiene que ser así. Ciertamente, bajo esta administración —y dada la prioridad que se le otorga a Cuba—, nunca se puede garantizar nada. Pero sin duda es una prioridad para nosotros, porque redunda en nuestro interés nacional", agregó.

Sobre esto, Rubio hizo una aclaración: "Siempre recuerdo a la gente que, al fin y al cabo, trabajo para los Estados Unidos de América. Me importa Cuba; obviamente, tengo un vínculo personal con el país. Pero no trabajo para Cuba. Trabajo para Estados Unidos. Y considero que a nuestro país le interesa contar con una Cuba segura, estable y alineada con Estados Unidos. Es el mismo sentir que tengo respecto a Venezuela".

En un tono relajado, el cubanoamericano a cargo de la política internacional de los Estados Unidos y de la Seguridad Nacional habló de su gusto por la música electrónica y el rap, dijo que es fan de Tupac, y también de su pasión por el fútbol universitario, su vida familiar, las bromas entre sus hijos y de verse convertido en meme en varias ocasiones.

De manera sencilla, intentó explicar el difícil horario de trabajo que mantiene como miembro esencial de la Administración del presidente Donald Trump, en un puesto donde importa cada lugar del planeta, a cualquier hora. Para él lograr dormir es un verdadero reto y dijo que utiliza los videos de YouTube con el sonido de la lluvia –sin comerciales–, apuntó.

Entre risas, contó que la nominación de ser Secretario de Estado, no fue exactamente una propuesta. "Básicamente me llamó y me dijo: «Vas a ser el Secretario de Estado». O sea, no se planteó como una opción del tipo: «A) puedes quedarte en el Senado, o B) puedes...». En realidad, no. Aunque creo que ya existía la sensación de que algo así podía ocurrir. Pero, ya sabes, estábamos en plena campaña; yo no iba a sacar el tema y él tampoco iba a hablar de ello. Pero creo que fue unas 48 horas después, o tal vez 72; no pasó mucho tiempo tras las elecciones. Simplemente me llamó y me dijo: «Oye, la situación es esta». Creo que incluso ya lo había hecho público antes de comentármelo. Yo acepté encantado y me sentí honrado de hacerlo".