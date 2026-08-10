Hombre de Miami se declara culpable por amenazas de muerte a Marco Rubio

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Un hombre de Miami se declaró culpable de tres cargos federales por publicar amenazas contra altos funcionarios del Gobierno estadounidense, entre ellos el secretario de Estado, Marco Rubio, informó el Departamento de Estado.

Jon Christopher Enriquez, de 47 años, admitió haber transmitido amenazas a través de comunicaciones interestatales después de realizar tres publicaciones en la red social X el pasado 27 de mayo. Algunos de los mensajes estaban dirigidos específicamente contra Rubio e incluían amenazas de que el jefe de la diplomacia estadounidense sería ejecutado.

La investigación estuvo encabezada por la Oficina de Seguridad Diplomática del Departamento de Estado, cuyos agentes detectaron las publicaciones y siguieron lo que las autoridades describieron como una escalada de las amenazas hasta lograr la detención del sospechoso.

En el operativo participaron también el Servicio de Investigación Criminal Naval (NCIS), el Departamento de Aplicación de la Ley de Florida (FDLE), la Policía de Miami y la Oficina del Sheriff de Miami-Dade. La investigación y el proceso penal fueron coordinados con la Fiscalía Federal para el Distrito Sur de Florida.

“Proteger al secretario de Estado de amenazas de violencia es una de las principales prioridades de Seguridad Diplomática”, señaló el Departamento de Estado en el comunicado.

La dependencia agregó que mantiene una vigilancia permanente destinada a “detectar, evaluar y responder” a posibles amenazas contra Rubio y otros altos funcionarios de la institución, tanto dentro como fuera de Estados Unidos.

En un comunicado la semana pasada, el fiscal federal Jason A. Reding Quiñones, del Distrito Sur de Florida, señaló que "amenazar con ejecutar a funcionarios públicos no es un discurso político; es un delito federal".

"Quienes intenten aterrorizar o intimidar a los funcionarios públicos mediante amenazas de violencia serán rápidamente identificados, procesados y rendirán cuentas", aseguró.