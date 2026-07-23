Médico exiliado denuncia cómo aterrorizaron a su madre en Guantánamo (VIDEO)

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Jesús Manuel Estévez, médico cubano exiliado en Estados Unidos y actual director ejecutivo de la organización Movimiento Anticomunista y Defensor de la Libertad denunció en Martí Noticias que su madre, residente en Guantánamo, fue víctima de amenazas la madrugada de este jueves cuando le escribieron el cartel en el frente de su casa: “Muerte a los gusanos. Patria o Muerte!

“Esta madrugada mi mamá, una mujer de la Tercera Edad, enferma, que vive completamente sola en Cuba, recibió una de las experiencias más duras de su vida cuando una vecina le tocó la puerta desesperadamente para avisarle que le habían vandalizado el frente de su casa y encontró basura”, denunció Estévez en un video enviado a Martí Noticias.

El galeno cubano explicó en su mensaje que conoció la noticia por una llamada desesperada que le hizo su madre desde Guantánamo.

“Te imaginarás cómo me sentí cuando recibí esta llamada, que estoy a más de 1.000 kilómetros de distancia, y lo único que podía hacer era escuchar a mi mamá llorando, asustada y diciéndome lo que le había pasado”, contó Estévez quien entró a Estados Unidos con una I-220A y hoy vive en Illinois.

De acuerdo con este joven, la amenaza que sufrió su madre se une a las que también aseguró han sufrido otros integrantes de esta organización, registrada desde enero en el estado de La Florida como una entidad defensora de los derechos humanos.

“En las últimas semanas nuestro movimiento ha recibido múltiples amenazas y presiones. Incluso, otra de las líderes de la organización ha denunciado situaciones de acoso recientemente”, aseguró.

Estévez consideró que las amenazas a su madre en Cuba y a otros integrantes del Movimiento Anticomunista y Defensor de la Libertad es un intento del régimen cubano por silenciar las denuncias de sus integrantes.

“Buscan que dejemos de denunciar, que tengamos miedo de seguir hablando, que pensemos primero en nuestra familia antes de defender la libertad de Cuba pero, si ese es el objetivo, les digo desde aquí que no lo van a lograr, no me van a callar ni van a callar la voz de nuestro movimiento”, aseveró el médico.