Liberan a la activista cubana Aniette González tras casi tres años de prisión

Getting your Trinity Audio player ready...

La activista cubana Aniette González García salió de prisión en muy malas condiciones de salud , tras un proceso judicial en su contra por publicar en redes sociales una fotografía artística cubierta con la bandera cubana.

La noticia la dio el periodista independiente José Luis Tan Estrada durante un evento celebrado el pasado sábado en Ciudad de México en apoyo al Premio Nobel de la Paz otorgado a la opositora venezolana María Corina Machado.

“Me complace anunciarles que acaba de ser liberada Aniette González, presa política y amiga mía”, dijo Tan Estrada ante los asistentes. El comunicador transmitió un mensaje de la activista, quien pidió a los defensores de la democracia no rendirse: “Si ellos, siendo presos políticos, no se han rendido, tampoco lo hagan ustedes”, afirmó, según el periodista.

González, de 44 años, se convirtió en una voz visible del activismo cívico cubano tras ser detenida el 23 de marzo de 2023 por publicar en redes sociales una fotografía artística en la que aparecía cubierta con la bandera cubana, retomando la obra Drapó del Movimiento San Isidro bajo la etiqueta #LaBanderaEsDeTodos.



Por este acto, la Fiscalía solicitó inicialmente cuatro años de prisión, acusándola de “ultraje a los símbolos patrios”, una figura legal usada recurrentemente contra artistas y activistas en la isla.



Su estado de salud se deterioró gravemente durante el encarcelamiento. Según Tan Estrada, González presenta daños en las cuerdas vocales que requieren cirugía y ha sufrido episodios de anemia que obligaron a campañas de donación de sangre.



“Ani está contenta, sigue firme en sus ideales, aunque casi incomunicada”, agregó el periodista.



El caso de la joven camagüeyana fue denunciado ante organismos internacionales como la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, convirtiendo a González en símbolo de la criminalización de la expresión artística y política en Cuba.