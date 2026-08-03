Las noticias como son
Amado Gil y José Luis Ramos, en tertulia con Dimas Castellanos y José Luis Tan Estrada, comentan la 6ta desconexión del SEN. Y a propósito, la estadounidense “Cuban Electric Company” demanda a la Compañía Cubana de Electricidad. El Banco Nacional de Cuba tiene que pagar 24 millones de dólares a CRF.
Episodios
-
julio 31, 2026
Las Noticias Como Son
-
julio 30, 2026
Las noticias como son
-
julio 29, 2026
Las Noticias Como Son
-
julio 28, 2026
Las noticias como son
-
julio 27, 2026
Las noticias como son
-
julio 24, 2026
Las noticias como son
Foro