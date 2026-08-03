Enlaces de accesibilidad

site logo site logo
anterior siguiente
ÚLTIMA HORA:

Las Noticias Como Son

Las noticias como son

Las noticias como son
Embed
Las noticias como son

No media source currently available

0:00 0:28:50 0:00
Descargar

Amado Gil y José Luis Ramos, en tertulia con Dimas Castellanos y José Luis Tan Estrada, comentan la 6ta desconexión del SEN. Y a propósito, la estadounidense “Cuban Electric Company” demanda a la Compañía Cubana de Electricidad. El Banco Nacional de Cuba tiene que pagar 24 millones de dólares a CRF.

Foro

Episodios

Vea todos los episodios
Ver Programas de TV Escuchar Programas de Radio
XS
SM
MD
LG