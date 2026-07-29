Las Noticias Como Son
Amado Gil y José Luis Ramos en tertulia con Reinaldo Escobar y Leopoldo Luis García, comentan los nuevos sectores abiertos a la propiedad privada con el control gubernamental. La UNE rompe récord con un déficit de generación nunca visto. Y Cuba lamenta posición del nuevo presidente de Colombia.
Episodios
-
julio 28, 2026
Las noticias como son
-
julio 27, 2026
Las noticias como son
-
julio 24, 2026
Las noticias como son
-
julio 23, 2026
Las noticias como son
-
julio 22, 2026
Las noticias como son
-
julio 20, 2026
Las Noticias Como Son